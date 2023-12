Primul tren produs de Alstom in Polonia pentru a fi livrat Romaniei ajunge sambata seara la Curtici, fiind asteptat in 5 noiembrie la Bucuresti, transmite Autoritatea pentru Reforma Feroviara. Trenul a trecut testele si inspectia finala de fabrica si se afla in drum spre Curtic, pentru efectuarea procedurilor de intrare in tara. Pe 5 decembrie va ajunge la Bucuresti, urmand sa intre in circulatie pe linia feroviara CFR Bucuresti - Constanta."Acest prim tren electric este parte din contractul ... citeste toata stirea