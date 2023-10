Lucrarile la primul tronson de 2 kilometri din Centura Metropolitana a Clujului, adica largirea drumului Cluj-Floresti la sase benzi (cu o banda de trafic in plus pentru autobuze) urmeaza sa incepa in primavara lui 2024, au estimat oficialii Primariei. Acest tronson are ca termen de santier 14 luni. Oficialii Primariei au aratat ca iau in clacul si devansarea termenului de licitatiei pentru grosul Centurii Metropolitane, pentru care municipalitatea a comasat lucrarile si a lansat o noua ... citeste toata stirea