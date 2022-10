Principesa Margareta primeste titlu onorific din partea unei universitati din Cluj

Trenul regal face o calatorie simbolica intre Cluj-Napoca si Alba Iulia, cu ocazia centenarului incoronarii regelui Ferdinand si reginei Maria la Alba Iulia.Astfel, trenul regal face o calatorie simbolica pe traseul precizat, in 14 si 15 octombrie, adica peste cateva zile. In calatorie se imbarcheaza principesele Margareta si Sofia, si principele Radu, "in onoarea unui moment istoric cu semnificatii profunde pentru dezvoltarea statului roman modern", dupa cum arata biroul de presa al Casei ... citeste toata stirea