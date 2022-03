Prins drogat ziua in amiaza mare la volan pe o strada importanta din Floresti.S-a intamplat in urma cu doua zile, in 12 martie, in jurul amiezii, cand politistii din Floresti au oprit in trafic pentru control o masina, pe strada Eroilor. Soferul a fost oprit, dupa cum spun politistii, "in baza informatiilor operative detinute". Soferul, un barbat de 31 de ani din Cluj-Napoca, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. ... citeste toata stirea