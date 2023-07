Doi traficanti de droguri au fost prinsi la Cluj-Napoca, in timp ce transportau drogurile pentru a le vinde.La data de 17 iulie 2023, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Cluj, au desfasurat activitati specifice intr-o cauza privind savarsirea infractiunii de trafic de droguri de mare risc.Cele 2 persoane banuite, de 30 de ani, au fost prinse in flagrant delict, in timp ce ar fi transportat un colet ce ... citeste toata stirea