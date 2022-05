Printul Charles sustine MASTILE pentru VACI. Daca vacile ar purta masti, s-ar reduce emisiile de metan in atmosfera?

Masca a fost proiectata de studentii de la Royal College of Art din Marea Britanie, care au format una dintre cele patru echipe castigatoare a competitiei inaugurale Terra Carter Design Lab. Premiul in bani va fi folosit pentru dezvoltarea in continuare a ideii lor.Dispozitivul converteste metanul emis de vaci si a fost creat de un grup de proiectare numit Zero Emissions Livestock Project (ZELP). Neutralizeaza emisiile de metan in timp real si se potriveste in jurul capului vacii intr-un mod ... citeste toata stirea