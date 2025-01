Prioritatile arhitectului sef al Clujului in 2025! Ce proiecte are in plan pentru noul an: ,,Cluj poate fi un exemplu de cum se poate construi armonios"

Claudiu Salanta, arhitectul sef al Clujului a vorbit despre ce prioritati are in noul an, pentru judetul nostru in noul an.Arhitectul sustine ca, in 2025, trebuie sa ne concentram asupra proiectelor care respecta natura si specificul local si sa nu uitam despre arhitectura rurala care reflecta unicitatea Clujului nostru. Acesta crede ca promovarea valorilor locale este extrem de importanta iar reabilitarea caselor emblematice este o prioritate.,,Anul 2024 ne-a aratat cat de important este sa ... citește toată știrea