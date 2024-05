Pro Infrastructura: Drumul expres de legatura intre autostrada Transilvania si centura Valcele - Apahida are sanse foarte mici sa fie inaugurat in acest an

Drumul expres de legatura intre autostrada Transilvania si centura Valcele - Apahida are sanse foarte mici sa fie inaugurat in acest an, cred reprezentantii asociatiei Pro Infrastructura, care monitorizeaza proiectele de infrastructura mare din tara. "Ciotul de nici 5 kilometri de drum expres care va face legatura dintre Autostrada A3 si DN1 pastreaza sanse foarte mici de a fi inaugurat in decembrie 2024, avand termen contractual de finalizare februarie 2025", considera asociatia.Este primul ... citește toată știrea