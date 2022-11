Pro Infrastructura: "Prostia si lenea CNAIR" produc accidente in serie pe bretelele de la Gilau, la urca pe Autostrada Transilvania

Pro Infrastructura critica in termeni duri modul in care au fost realizate bretele de urcare pe Autostrada Transilvania de la Gilau. "Prostia si lenea CNAIR" produc accidente in serie pe bretelele de la Gilau, pe care se urca pe Autostrada Transilvania, spun cei de la Asociatia Pro Infrastructura."Prostia si lenea CNAIR duc la ciocniri frontale in nodurile de autostrada. Recent, la fiecare 1-2 zile, au avut loc accidente evitabile in nodul Gilau al Autostrazii A3, langa Cluj-Napoca. Cauza este ... citeste toata stirea