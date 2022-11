Pro TV: politistul care s-a impuscat in cap in Dej fusese cercetat disciplinar de seful sau

Scene socante, in Dej. Un politist a decedat dupa ce s-a impuscat ieri cu arma din dotare.Gestul extrem ridica multe semne de intrebare, mai ales ca, spun colegii lui, agentul ar fi fost presat de seful sau, atunci cand era ofiter de serviciu, sa ii ponteze acestuia ore suplimentare. Intreg scandalul ar fi izbucnit in urma cu o saptamana, cand procurorii anticoruptie au deschis o investigatie asupra mai multor superiori din Politia Cluj, relateaza stirileprotv.ro."A venit in stare grava, cu ... citeste toata stirea