"Probabil e un clujean get-beget, de 7 generatii". Cum si-a lasat masina un sofer in parcarea supermarketului LIDL - FOTO

Un clujean a reusit parcarea lunii la Cluj, dupa ce si-a lasat masina pe trecerea pentru pietoni, in parcarea supermarketului LIDL din cartierul Marasti.Lipsa parcarilor si aglomeratia orasului ii face pe tot mai multi soferi sa-si lase masina pe unde apuca."Sa-l facem vedeta si pe asta. Meseriasul a mers la sala, impreuna cu prietena lui.La sala nu prea are ce arata asa ca s-a multumit sa fie barbat lasand masina parcata ca in poza.Probabil e un clujean get-beget, de 7 generatii", ... citește toată știrea