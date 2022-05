Probabil primul accident cu o masina electrica din Cluj: Nu se putea sa nu fie un Logan - FOTO

Un autoturism electric Dacia Spring a intrat intr-un cap de pod in Baciu. Accidentul s-a produs marti, 17 martie, in jurul orei 17.30.Soferul a pierdut aderenta si a ajuns pe marginea drumului. Partea frontala a masinii electrice a suferit avarii, dar neavand motorul acolo pagubele nu sunt atat de mari.La masinile electrice, bateria este cea mai scumpa, iar aceasta este amplasata sub masina.In Cluj-Napoca sunt deja multe masini electrice, iar astfel de incidente vor fi ... citeste toata stirea