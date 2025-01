Problema blocajului din zona Metro, rezolvata provizoriu! Ce masuri a luat Primaria Floresti

Avand in vedere lucrarile de relocare a utilitatilor necesare pentru santierul Centurii Metropolitane, care au blocat segmentul de drum ce iesea in zona Metro, primarul comunei Floresti, Bogdan Pivariu, a anuntat ca a fost reluat dublul sens pe strada Razoare.Aceasta va permite participantilor la trafic sa evite segmentul de drum blocat si sa ajunga in DN, intrand astfel in zona Epinvest, iar aceste lucrari ar trebui finalizate astazi, 15 ianuarie."Stim ca Florestiul este strabatut de unul ... citește toată știrea