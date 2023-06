Problematica intersectie de la Taietura Turcului, intre traficul rutier si cel feroviar, ar putea deveni periculoasa pentru cei la care nu s-a gandit nimeni, pietonii si calatorii, in contextul in care linia ferata se modernizeaza iar traficul feroviar ar urma sa se intensifice. Solutia ar fi un pasaj subteran, propune asociatia care monitorizeaza proiectele de infrastructura mare din tara, Pro Infrastructura.Aici solutia tehnica proiectata e una de"halta rurala", acuza asociatia in contextul ... citeste toata stirea