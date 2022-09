Probleme ale chiriasilor in Cluj: Am gandaci dupa 3 saptamani de la mutare. Proprietarul ridica din umeri! Ce sa fac?

Problema gandacilor in locuintele de la bloc este una constanta. Nesimtirea unor proprietari de locuinte care refuza sa se implice pare a fi la fel."Sunt chirias si m-am mutat intr-un apartament acum 3 saptamani. La cateva zile dupa ce m-am mutat am sesizat cativa gandaci de bucatarie. Am cumparat cateva solutii din banii mei deoarece proprietarul nu vrea sa ia masuri in aceasta privinta, dar acestea nu au avut efect. Esin sa mentionez ca proprietarul a evitat sa specifice existenta gandacilor ... citeste toata stirea