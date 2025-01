Probleme cu iluminatul public in Cluj! Zeci de clujeni reclama ca au ramas fara lumina pe strazi, chiar la inceput de an: ,,E bezna totala"

Noul an a inceput ,,pe intuneric" pentru zeci de clujeni! In prima zi din an au curs sesizarile la Primaria Cluj, locatarii mai multor strazi reclamand ca au ajuns sa circule in bezna totala din cauza unor defectiuni la iluminatul public.Cele mai multe reclamatii au venit din cartierele Andrei Muresanu, Zorilor si Gheorgheni, insa clujenii din Manastur, Dambu Rotund si Intre Lacuri au avut si ei probleme similare.,,Nu functioneaza iluminatul public in curtea blocului ... citește toată știrea