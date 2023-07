Sute de persoane au semnalat, la mai putin de o ora de cand a inceput inscrierea in programul Rabla Local, ca aplicatia dedicata nu functioneaza. Toti utilizatorii platformei au precizat ca nu pot depune cererea, intrucat verificarea anti-robot - captcha - nu functioneaza. In acest fel, nu pot fi derulati pasii necesari."Aplicatie bataie de joc. Dupa 20 min de asteptare in telefon au raspuns. Ca de obicei, este o problema tehnica si se va remedia curand. Traim in Romania si asta ne ocupa tot ... citeste toata stirea