Probleme in Manastur din cauza masinilor parcate ilegal. Clujenii se revolta: "Aveti rude care parcheaza in acel loc si din acest motiv nu aplicati legea?"

Problema parcarilor ilegale in cartierul Manastur, cel mai aglomerat cartier al Clujului, a provocat o mare nemultumire in randul locuitorilor, acestia revoltandu-se fata de aparenta lipsa de actiune a autoritatilor locale.Clujenii acuza ca masinile parcate ilegal creeaza blocaje si dificultati in circulatia rutiera, iar situatia pare sa se agraveze odata cu trecerea timpului."Deschid a cincea sesizare pe acelasi subiect, situatie pe care se pare ca NU vreti sa o remediati si nu va pasa de ... citește toată știrea