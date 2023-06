Lucrarile pe lotul de autostrada Nadaselu - Zimbor nu sunt la stadiul la care ar fi trebui sa fie, astfel ca sunt emotii ca nu va fi terminat nici in 2025."Nadaselu-Zimbor, din fruntas codas. Martea trecuta, 06.06.2023, am filmat toti cei 30,06 kilometri ai acestui tronson foarte dificil al Autostrazii Transilvania:Estimam ca stadiul fizic este 57%. Desi cei de la UMB sunt in continuare bine mobilizati, lotul a trecut de la categoria "circulam in 2024, poate chiar din 2023" in urma cu 12 ... citeste toata stirea