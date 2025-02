Proces neobisnuit la Cluj, contele Bethlen Bela a fost condamnat in 1946 la Cluj la ani de temnita grea de catre Tribunalul Poporului, acum stranepotul cere anularea sentintei si rejudecarea de fond.In calitate de stranepot al condamnatului - defunct Bethlen, revizuentul a cerut la Curtea de Apel Cluj prin avocat revizuirea sentintei penale pronuntate de Tribunalul Poporului Cluj in 20 mai 1946 in dosarul 6/1946, solicitand admiterea in principiu a acesteia, iar subsecvent, anularea sentintei ... citește toată știrea