Procesul de imbatranire demografica, la cote alarmante in Romania! Populatia s-a redus in ultimul an cu circa 100.000 de persoane

Criza demografica, o "bomba cu ceas" pentru Romania! Populatia Romaniei s-a redus in ultimul an cu circa 100.000 de persoane, in iulie 2022, erau 21,94 milioane locuitori, dupa domiciliu.Romania avea la 1 iulie o populatie de 21,94 milioane persoane, dupa domiciliu, cu circa 100.000 persoane mai putin decat in perioada similara din 2021, o scadere de 0,5%, potrivit datelor INS. In vara anului trecut, populatia se ridica la 22,047 milioane persoane. Populatia urbana si cea de sex feminin sunt ... citeste toata stirea