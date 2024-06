Procesul socrilor fostului primar din Baia Mare, arestati dupa flagrant la Cluj si condamnati pentru dare de mita si complicitate, ajunge la Curtea de Apel Mures, apelul se judeca peste o luna

Procesul sotilor primarului din Baia Mare Catalin Chereches condamnat la Cluj pentru coruptie, prinsi cu bani de mita intr-un flagrant la Cluj, se incheie peste cateva saptamani, Curtea de Apel Targu Mures a stabilit azi ca se pronunta in 4 iulie.Astfel, Curtea de Apel Targu Mures a stabilit azi ca se va pronunta in data de 4 iulie asupra dosarului in care socrii fostului primar Chereches , au fost trimisi in judecata pentru dare de mita si respectiv complicitate la dare de mita dupa un ... citește toată știrea