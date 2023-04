Procuratura militara investigheaza cel putin 12.000 de copii, acum adulti, care au fost recrutati de Securitate in perioada comunista. Scopul anchetei este de a-i trage la raspundere pe recrutori: mii de elevi sunt victime in acest caz. Ancheta a inceput in 2021, la 30 de ani de la revolutie, iar procurorul general militar care investigheaza cazul a vorbit recent cu presa despre aceasta ancheta sensibila, care implica mii de persoane, relateaza Transtelex.Una dintre acestea este Istvan ... citeste toata stirea