Procurorul militar Alexandru Lascu de la Parchetul Militar Cluj - fost sef interimar al Sectiei militare a DNA in mandatului fostuli sef DNA Crin Bologa - a fost trimis in judecata disciplinara de Inspectia judiciara (IJ) pentru "desfasurarea de activitati cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice in public sau in timpul serviciului", potrivit unui comunicat de presa al IJ."Fapta procurorului LASCU ALEXANDRU LIVIU de la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Cluj, ... citeste toata stirea