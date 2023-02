Procurori de carton! Scapa basma curata elevii din Huedin care au uriat pe fata unui coleg si au filmat scena abominabila - EXCLUSIV

Cazul elevului umilit la Huedin de trei colegi, de 14 - 15 ani, care au urinat pe fata lui si au filmat totul a ajuns pe mana procurorilor. Incidentul s-a produs in Viena, in toamna anului trecut, cand elevii de la scoala erau in vacanta. Pana acum parintii elevului umilit au incercat sa faca dreptate ar s-au lovit de interese locale puternice.Stiri de Cluj a aflat ca la Parchetul de pe langa Judecatoria Huedin s-a deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violente. Incadrarea este jenanta, ... citeste toata stirea