Procurorii anticoruptie din Cluj anunta ca l-au trimis in judecata pe fostul director al penitenciarului din Baia Mare, acuzat de patru infractiuni intre care ultraj si santaj, marea majoritate in forma continuata.DNA Cluj a dispus trimiterea in judecata a dosarului in care il acuza pe fostul director al penitenciarului Baia Mare, Horia Stefan Chis, de patru infractiuni - folosire abuziva a functiei in scop sexual, ultraj in forma continuata, purtare abuziva, in forma continuata si respectiv ... citeste toata stirea