Procurorii au gasit 11 kilograme de droguri la perchezitii in Cluj si Bistrita-Nasaud

Circa 11 kilograme de substanta verde oliv, despre care procurorii DIICOT cred ca este psihoactiva, au fost confiscate in urma mai multor perchezitii in judetele Bistrita-Nasaud si Cluj. Procurorii DIICOT Bistrita-Nasaud au facut, miercuri, 12 perchezitii in judetele Bistrita-Nasaud si Cluj, la persoane suspectate de trafic de droguri si operatiuni cu substante psihoactive."In cauza s-a retinut faptul ca, incepand cu luna octombrie 2021, mai multe persoane au constituit un grup infractional ... citeste toata stirea