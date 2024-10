Procurorii au pus sechestru pe casa unui presupus proxenet din Gherla, ieri.Astfel, in 21 octombrie procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Gherla au instituit sechestrul asigurator asupra unui imobil, in valoare aproximativa de 80.000 de euro, apartinand inculpatului P.R. cercetat, in stare de arest preventiv, pentru savarsirea a trei infractiunii de proxenetism. Anchetatorii spun ca din cursul anului 2021, pana in 9 ... citește toată știrea