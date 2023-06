DIICOT Cluj ancheteaza un IT-ist german pentru spionaj. Holger Muller, care lucreaza in industria IT si este pasionat de avioane, autor al unei carti despre MiG-21, este investigat intr-un dosar de spionaj. Barbatul a fost surprins de un echipaj al Politiei Militare de la Campia Turzii in timp ce fotografia ultimul zbor al avioanelor MiG-21.Holger Muller, este specializat in "solutii neconventionale, rentabile pentru automatizarea testelor si analiza automata a datelor cu National Instruments ... citeste toata stirea