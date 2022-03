Procurorii din Cluj au preluat cercetarile in cazul dronei suspecte din Bistrita

Procurorii de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj au preluat cercetarile in cazul dronei suspecte descoperite in urma cu doua zile in Bistrita-Nasaud de catre un agricultor.Procurorii au deschis un dosar penal pentru infractiunea de "operare a unei aeronave fara pilot la bord de catre o persoana care nu poseda documentele de certificare prevazute de reglementarile in vigoare pentur operarea aeronavei respective" - asa se numeste infractiunea de operare a unei drone fara permis, caci ... citeste toata stirea