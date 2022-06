Procurorii DNA ancheteaza prabusirea podului in Neamt

Procurorii DNA au demarat o ancheta in cazul podului rutier prabusit in Neamt, modernizat recent."La Serviciul teritorial Bacau - Directia Nationala Anticoruptie s-a inregistrat la data de 09.06.2022 un dosar penal referitor la imprejurarile in care s-a reabilitat, modernizat si consolidat, precum si imprejurarile in care s-a redeschis circulatia rutiera pe podul de la Lutca, judetul Neamt, de peste raul Siret.In acest moment a fost inceputa doar urmarirea penala in rem (fata de fapta), cu ... citeste toata stirea