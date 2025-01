Procurorii romani colaboreaza cu omologii lor din Olanda, in contextul furtului mai multor obiecte de mare valoare din tezaurul dacic

De sambata, 25 ianuarie, din momentul in care s-a aflat despre atacul impotriva patrimoniului national, privind furtul pieselor de tezaur de la expozitia organizata la Muzeul Drents din Assen, Olanda, ministrul Justitiei, Radu Marinescu, a fost, in permanenta, in contact cu toti factorii institutionali implicati si a initiat consultari cu Procurorul General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, relateaza G4Media.ro"Ministerul Justitiei va lua toate masurile pentru ca ... citește toată știrea