Cele mai noi informatii in cazul detinutului gasit spanzurat in penitenciarul din Gherla arata ca acesta ar fi fost ucis iar spanzurarea sa - inscenata.Procurorii au schimbat incadrarea juridica in dosarul penal deschis, in infractiunea de omor, conform unei informari remise de Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj, la solicitarea actualdecluj.ro. Cauza penala a fost inregistrata la parchet doar ieri, ca urmare a declinarii acesteia de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Gherla."La data ... citeste toata stirea