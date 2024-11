Producatorii din Cluj astepta ca pe o "gura de oxigen" noua legislatie care va permite vanzarea produselor procesate din gospodariile taranesti. Conferinta "GOSPODARIA POPULAEsIEI: de la consumul familial la afacerea mica de familie" a adus problemele lor

Reprezentanti ai producatorilor locali din Cluj s-au intalnit in comuna Chinteni cu vicepresedintele Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Ioan Oleleu, in cadrul unei conferinte cu tema "GOSPODARIA POPULAEsIEI: de la consumul familial la afacerea mica de familie". In centrul discutiilor au stat nevoile si provocarile acestora legate de legislatia in vigoare si organizarea activitatilor de productie locala.Conferinta "Gospodaria Populatiei: de la ... citește toată știrea