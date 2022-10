Producatorii si artizanii din Cluj fac targ in Bucovina, zeci de artizani si producatori clujeni isi etaleaza marfa in Suceava.E vorba de targul Produs de Cluj, organizat in judet si ocazional in afara lui, cum e cazul si acum - duminica in Suceava, in parcarea Iulius Mall. La acesta participa 20 de artizani si producatori locali clujeni. Acestia ofera costume populare si podoabe traditionale, jucarii, cosmetice bio si articole din lavanda, dar si preparate alimentare ... citeste toata stirea