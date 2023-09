Compania elvetiana Stromer, care produce biciclete electrice premium, si-a deschis un birou in Romania, pentru "a-si intensifica experienta digitala si pentru a se extinde in domeniul conectivitatii", scrie Bike Europe.Potrivit Stromer, biroul din Romania va completa echipa de dezvoltare de la sediul central al companiei din Elvetia.Compania a deschis un birou la Cluj, specializat in servicii digitale pentru e-biciclete. Echipa din Cluj va fi formata din 25 de angajati."Ne uitam unde am ... citeste toata stirea