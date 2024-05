Produse traditionale din toata tara, expuse pe platoul Salii Sporturilor, la Cluj. Vor fi patru zile de demonstratii gastronomice!

"Gusturi" din intreaga Romanie vor fi prezente si in acest an la Targul Produs de Romania de la Cluj. Evenimentul va avea loc pe platoul Salii Sporturilor "Horia Demian", de joi, 9 mai si pana duminica, 12 mai, intre orele 10:00 si 22:00.Pe parcursul celor patru zile vor avea loc demonstratii gastronomice, iar in incinta targului va fi si o zona de distractie si agrement pentru copii si parinti.La Targul Produs de Romania de la Cluj-Napoca vor fi prezenti 100 de expozanti din Romania si ... citește toată știrea