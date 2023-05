Multi dintre romani isi amintesc de geamurile din tamplarie de lemn, care erau prezente in majoritatea caselor si blocurilor din perioada comunismului. Iarna era o experienta crunta, daca lumea nu se asigura cu masuri suplimentare de izolatie in cadrele geamurilor. Aici intervenea faimoasa 'perna anti curent'.Recent, au aparut fotografii cu un produs vandut de un comerciant cunoscut, care au reusit sa starneasca mai multe amintiri in randul romanilor, care inca isi amintesc de iernile ... citeste toata stirea