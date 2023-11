Profesoara, M.G.B de la Scoala Gimnaziala "Ion Agarbiceanu" din Cluj-Napoca era diriginte la elevii din clasa a VII-a. In martie 2019, unii elevi de ai sai ii relateaza faptele comise de catre doi colegi:- in ultima zi din vacanta mare din anul 2018, Raul - in varsta de 12 ani - a modificat o poza a profesoarei pe care a asociat-o cu un animal si a postat-o pe grupul de Whatsapp al clasei, apoi in decembrie 2018 a postat tot acolo o alta poza denigratoare, pe care a setat-o apoi ca imagine de ... citeste toata stirea