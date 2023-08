Un profesor clujean spune ca intr-un deceniu "calitatea vietii va fi mai buna la Cluj decat in multe orase franceze", iar clujenii au tentatia de a se plange din orice. Acesta a relatat o discutie pe care a avut-o cu sora sa care locuieste de vreo 15 ani in Belgia. Revenita la Cluj, femeia a fost impresionata de schimbarile care au avut loc aici in ultimele decenii.Cu siguranta, Clujul e mai frumos, mai sigur si mai viu decat nenumarate orase apusene, insa cei care locuiesc aici permanent nu ... citeste toata stirea