Profesor de fizica: "E dureros sa vezi cum parinti, care abia au trecut un BAC, ajung sa dea indicatii cadrelor didactice"

Profesorul Mihai Lacatusu, fost inspector scolar general, a criticat apetenta parintilor de a le da indicatii profesorilor."Am intrat in sistemul de educatie in anul 1972. In toata acesta perioada de peste cinci decenii am acumulat, ca profesor de fizica si personal de conducere, o experienta deosebita la unitati liceale de elita in invatamantul nemtean. Am lucrat la Colegiul National Petru Rares, la Colegiul National Calistrat Hogas din Piatra Neamt. Am fost apoi directorul Grupului Scolar de ... citește toată știrea