Profesorii clujeni, instruiti de Agentia Nationala Antidrog pentru a preveni consumul de substante cu efecte psiho-active in scoli

ISJ Cluj si Agentia Nationala Antidrog vor instrui profesorii pe tema prevenirii consumului de droguri si a substantelor cu efecte halucinogene in scoli."Avand in vedere cresterea alarmanta a comportamentului adictiv in randul minorilor si dinamica fenomenului de consum a substantelor cu efecte psiho-active, la nivelul populatiei scolare, Inspectoratul Scolar Judetean Cluj, in parteneriat cu Agentia Nationala Antidrog, Centrul de Prevenire si Consiliere Antidrog, CEPECA Cluj si Lions Club ... citeste toata stirea