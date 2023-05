O parte din cadrele didactice si pesonalul din educatie clujean care au participat astazi la un miting de protest in fata Prefecturii Cluj, actiune care a inceput la ora 12.00, au mers in mars spre Primaria Cluj. Oamenii s-au postat pe trotuarul de vizavi de sediul Primariei, in asteptarea premierului Nicolae Ciuca care urmeaza sa sosesca aici pentru semnarea contractului la metroul din Cluj."Nu plecam!", "Nu renuntam!", "Haide, Boc, nu uitat care e profesia ta!", au scandat cadrele didactice ... citeste toata stirea