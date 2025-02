Profesorii de matematica de liceu, luati in vizor de ministrul Educatiei Daniel David: "Ne trebuie un alt model de predare"

Daniel David, ministrul Educatiei si Cercetarii, a lansat un apel catre profesorii de matematica de liceu, sa vina cu "propuneri de regandire a modului in care se face matematica".De asemenea, ministrul a mai precizat ca in sistemul actual, cu mai multe ore de matematica, nu castigam nimic."Ar trebui profesorii buni, si sunt profesori foarte buni de matematica, ar trebui sa vina sa ne propuna o regandire a modului in care face matematica la liceu. Daca trebuie sa dam mai multe ore, daca ... citește toată știrea