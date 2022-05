Profesorul acuzat ca si-a ucis iubita, arestat preventiv. Procurorii au reconstituit filmul crimei

Tribunalul Cluj a decis arestarea preventiva, pentru 30 de zile, a lui Bone Ferenc in dosarul privind uciderea iubitei sale, Beata Molnar. Potrivit unor surse din ancheta, profesorul si-ar fi recunoscut vina. Procurorii au reconstituit filmul crimei. "Dispune arestarea preventiva a inculpatului Bone Ferenc cercetat pentru savarsirea infractiunii de omor", se arata in incheierea Tribunalului Cluj. In cazul fostului profesor la Universitatea Sapientia se aplica articolele privind recidiva, avand ... citeste toata stirea