Profesorul clujean care a facut puscarie in China a fost eliberat

Marius Balo, profesorul clujean inchis intr-o inchisoare din China, a fost eliberat."Am fost intemnitat la Shanghai timp de 8 ani de zile. Am fost eliberat pe 27 martie, insa ma aflu in continuare la Shanghai deoarece orasul a intrat in lockdown complet.. Mi s-au anulat deja doua zboruri, insa au reusit cei de acasa sa imi achizitioneze un nou bilet pentru data de 17 aprilie cu aterizare la Cluj pe 18 seara. Sper din suflet ca sa nu se anuleze si acest zbor.Fiind blocat de aproape 10 zile ... citeste toata stirea