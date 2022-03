Profesorul din Cluj inchis 8 ani in China se intoarce acasa. Calvarul acestuia, povestit de colegul sau de celula

Profesorul clujean Marius Balo va fi eliberat in 29 martie dupa ce a petrecut 8 ani intr-o inchisoare din China, pentru o presupusa frauda de 80 de dolari. Colegul sau de celula a povestit cum era viata romanului intr-unul dintre cele mai dure sisteme penitenciare din lume. Profesorul Marius Balo, din Cluj, inchis arbitrar in China de opt ani, se asteapta sa fie eliberat din inchisoarea din Shanghai si trimis acasa, in Romania, la sfarsitul acestei luni, potrivit unei retele care se ocupa de ... citeste toata stirea