Profesorul Naumescu, dupa alegerile din Franta: "E o premiera in istoria celei de-A Cincea Republici"

Coalitia creata in Franta in jurul partidului lui Macron s-a impus duminica, 12 iunie, in primul tur al alegerilor, dar emotiile de abia acum vin. Profesorul Valentin Naumescu anticipeaza o victorie a oamenilor lui Macron, dar si o perioada dificila pentru alianta. Majoritatea prezidentiala, o coalitie sub eticheta Ensemble! (Impreuna), a obtinut la primul tur al alegerilor din Franta, duminica, 25,75% din voturi, cu 21.442 de voturi mai mult decat alianta de stanga NUPES (25,66%), din 23,3 ... citeste toata stirea