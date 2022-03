Profi amendat cu o mie de euro de Consiliul pentru Combaterea Discriminarii dupa ce nu a permis accesul unui clujean nevazator cu cainele ghid in magazin

Reteaua de magazine Profi a fost amendata cu o mie de euro in scandalul clujeanului nevazator caruia nu i-a fost permis accesul in magazin, in cartierul Grigorescu, insotit de cainele ghid.Amenda a fost data in urma cu cateva zile de catre Consiliul National de Combatere a Discriminarii, dupa ce clujeanul Vasile Cristea s-a adresat institutiei, in urma cu un an.Firma care administreaza lantul de magazine, Profi Rom Food SRL, a fost amendata cu 5.000 de lei pentru discriminare, dupa ce ... citeste toata stirea