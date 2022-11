Prognoza meteo pentru 14 noiembrie - 12 decembrie 2022: Vine frigul in toata tara, in unele zone asteptam primele ninsori

Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 14 noiembrie - 12 decembrie 2022. Potrivit specialistilor, de la mijlocul saptamanii viitoare, vremea se va raci in majoritatea zonelor. La munte, la altitudini de peste 1.800 de metri, vor fi si precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare.ANM a emis vineri, 11 noiembrie, prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamaniDe la mijlocul saptamanii viitoare vremea se va raci in mare ... citeste toata stirea